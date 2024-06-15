В РФ кричать про "кінець терміну повноважень Зеленського" і називають "єдиний легітимний суб'єкт"

Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін повторив наратив свого "фюрера" Володимира Путіна про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського. Мовляв, "термін його повноважень завершився".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що більше - Володін цинічно називає Зеленського "колишнім президентом". За його словами, "єдиний легітимний суб'єкт в Україні - це Верховна Рада". Мовляв, "президента України нема", а тому саме на ВРУ "лежить відповідальність".

Голова Держдуми підтримав так званий "мирний план" диктатора Путіна і висловився, нібито не Зеленський, а український парламент "може брати участь у досягненні будь-яких домовленостей".

Зауважимо, що український журналіст та блогер Денис Казанський відреагував на такі заяви з Москви. Він зауважив, що в РФ 2014-го заявляли, коли влада в Україні перейшла до Верховної Ради, про нелегітимність парламенту і держпереворот, а тепер "ВР – легітимна та добра".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву про Україну, наголосивши про "узурпацію влади" та "нелегітимність Зеленського".

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