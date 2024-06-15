В РФ кричать про "кінець терміну повноважень Зеленського" і називають "єдиний легітимний суб'єкт"

Держдума підтримує "мирний план" Путіна.
Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін повторив наратив свого "фюрера" Володимира Путіна про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського. Мовляв, "термін його повноважень завершився".
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Що більше - Володін цинічно називає Зеленського "колишнім президентом". За його словами, "єдиний легітимний суб'єкт в Україні - це Верховна Рада". Мовляв, "президента України нема", а тому саме на ВРУ "лежить відповідальність".
Голова Держдуми підтримав так званий "мирний план" диктатора Путіна і висловився, нібито не Зеленський, а український парламент "може брати участь у досягненні будь-яких домовленостей".
Зауважимо, що український журналіст та блогер Денис Казанський відреагував на такі заяви з Москви. Він зауважив, що в РФ 2014-го заявляли, коли влада в Україні перейшла до Верховної Ради, про нелегітимність парламенту і держпереворот, а тепер "ВР – легітимна та добра".
Нагадаємо, раніше Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву про Україну, наголосивши про "узурпацію влади" та "нелегітимність Зеленського".