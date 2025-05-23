В РФ нарощують рівень брехні про "нелегітимність" перемовників України: ISW про задуми Кремля

Володимир Путін. / © Getty Images

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Російська Федерація з новою силою активізувала свій давній наратив про “нелегітимність” української влади. Ймовірно, Кремль вдається до цього, щоб зрештою зірвати будь-яку майбутню угоду з Україною.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наголошують на тому, що влада та державні росЗМІ публічно ставлять під сумнів легітимність української переговорної групи та уряду. В ISW вважають, що ця позиція спрямована на подальші зусилля для затягування переговорів і встановлення умов для відмови Росії від будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною.

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Зокрема, днями директор юридичного департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито “давно” втратив свою “внутрішню та зовнішню легітимність”. Мовляв, тому “можуть виникнути проблеми” з будь-якими угодами, які Зеленський підпише в майбутньому.

Натомість, з його слів, майбутні угоди має підписувати той, хто “має мандат українського народу”, і що український народ, мовляв, повинен обрати нового лідера. Російський чиновник також намагався трактувати Конституцію України, стверджуючи, що голова Верховної Ради України може мати такі повноваження для підпису угод.

Кремлівське агентство ТАСС також поширило інформацію від джерела, яке нібито “близького до переговорів” у Стамбулі, що Києву доведеться змінити склад своєї переговорної групи, щоб працювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору. В Росії зухвало заявляють, нібито українській делегації “бракувало професійних політиків”. Це джерело також поставило під сумнів легітимність будь-якої майбутньої української переговорної групи, стверджуючи, що до складу групи можуть входити “шпигуни”, що працюють на європейські держави або США.

В ISW наголошують, що в РФ повторюють давні хибні твердження Кремля про те, що Зеленський “не є легітимним лідером” України і тому нібито не може підписувати жодних угод з Росією.

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Зазначається, що раніше кремлівські чиновники неодноразово стверджували, що Україна повинна провести вибори для того, щоб її уряд був легітимним — навіть попри те, що Конституція та закони України прямо забороняють вибори під час воєнного стану та скасовувати воєнний стан під час вторгнення ворожої держави.

“Заяви Мусіхіна та нові повідомлення російських державних ЗМІ є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на підготовку таких умов, які б дали Росії змогу виправдати свій вихід з будь-яких майбутніх мирних угод з Україною в зручний для РФ час. Вони також сприяють давнім вимогам Москви про те, щоб Україна погодилася на зміну влади та встановлення проросійського уряду”, - наголошують в Інституті.

Нагадаємо, у Росії після заяв, що нібито готують меморандум із Україною, вигадали причину для зірвання це. Так, директор правового департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін цинічно заявив, що для підписання документу потрібна “нова влада”, мовляв, президент України Володимир Зеленський є “нелегітимним”.

Тим часом The Guardian пише про те, нові “мирні” пропозиції Росії передбачають не тільки втрату територій, а й подальший тиск на Україну. Аналітики пояснюють, чому така “домовленість” може виявитися вкрай небезпечною для України.

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Своєю чергою, дипломат Роман Безсмертний вважає, що Москва може включити до власного варіанту так званого “меморандуму миру” цілий перелік ультимативних вимог, які стосуються не лише України, а й глобальної безпеки в Європі та світі.