Політика
1063
В РФ оголосили про черговий перегляд переговорної позиції: про що сказав Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія перегляне свою переговорну позицію після нібито атаки України на державну резиденцію президента Путіна в Новгородській області.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Україна нібито здійснила атаку безпілотників на державну резиденцію президента РФ у Новгородській області в ніч проти 29 грудня. За його словами, під час атаки було знищено 91 дрон.

Про це очільник МЗС РФ заявив під час брифінгу.

Лавров наголосив, що внаслідок цього інциденту Росія перегляне свою переговорну позицію, “з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму”.

Водночас він заявив, що наразі нібито немає постраждалих чи завданих збитків та що РФ не планує виходити з переговорного процесу після атаки.

Зазначимо, що у ніч проти 28 грудня українські безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та інші об’єкти окупантів.

Водночас про нібито обстріл резиденції президента РФ повідомлень не надходило.

Також підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів “ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка” у Волгоградській області РФ. Вналідок удару було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

