В РФ паніка через новий наступ біля Курська: експерт назвав головні результати операції ЗСУ

У Росії панікують через новий наступ ЗСУ в Курській області. Ця операція на території РФ продемонструвала високу ефективність українського війська у формування нової стратегії війни.

Про це заявив військовий експерт, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в коментарі "24 Каналу".

Незважаючи на те, що армія РФ має велику кількість живої сили, техніки, боєприпасів, ЗСУ завдають росіянам серйозних втрат, Наступ на Курщину став альтернативою, якої не очікував ворог, каже Маломуж. Саме тому тепер "фюрер" Володимир Путін контролює, що відбувається в області й щоразу ставить нові дедлайни для витіснення ЗСУ.

"Росіяни планували наступ на Сумщину, а ми вдарили й пішли на Курськ, знищивши великі угруповання, створивши буферну зону. Це було шоком для Путіна. Ми завдали удару там, де ворог не очікував", - наголосив військовий експерт.

За його словами, неочікуваність ударів та таємна підготовка операції вже дають відчутні результати. Адже лише упродовж трьох днів вдалося знищити ворога у чисельності батальйону – це майже тисяча людей. Крім того, є втрати серед військових КНДР.

"Ми констатуємо, що втрати ворога на Курському напрямку становлять близько 40 000 осіб. Це величезна кількість, це ціла армія, яка пішла б на Покровськ, на Курахове, на Харків чи Дніпро. Тому я вважаю, що це вдала операція, підготована за нетрадиційними для війни стандартами", - зауважує Микола Маломуж.

Експерт каже: великі втрати ворога лише підтверджують, що Путін та його армія повністю розгублені.

Нагадаємо, аналітики ISW в останньому звіті повідомили, що ЗСУ далі просуваються в Курській області - на північний захід від Суджі. Втім, у регіоні також фіксувалося просування й військ РФ.

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