В РФ повідомили, з яким політиком готові "до консультацій" щодо війни в Україні

"Перемир'я" в Україні Кремль не влаштовує, кажуть в МЗС РФ.

Москва нібито готова домовлятися з адміністрацією новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо "врегулювання" війни в Україні.

Про таку "готовність" заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Очільник МЗС РФ висловив сподівання, що адміністрація Трампа вникне в першопричини "конфлікту". Окрім того, російський міністр вкотре наголосив, мовляв, перемир'я в Україні Кремль не влаштовує, адже Москві "потрібні остаточні юридичні домовленості".

Також Лавров заявив, що нібито Франція "за закритими каналами" кілька разів пропонувала Москві налагодити діалог щодо України "без участі Києва". Втім, деталей міністр країни-агресорки не назвав жодних.

Нагадаємо, також в Росії зробили нову заяву про перемир'я в Україні. Міністр закордонних справ Сергій Лавров цинічно заявив, що нібито перемир'я в Україні зараз "стало б шляхом у нікуди". Мовляв, "порожні розмови" не влаштовують Москву.

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