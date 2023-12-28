В РФ пригрозили Фінляндії, бо "несподівано опинилися між Росією та НАТО"

Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, мовляв, якщо між НАТО та Росією відбудеться конфронтація, то Фінляндія "постраждає першою".

Про це він сказав в інтерв'ю росЗМІ.

"Жили спокійно, умиротворено і несподівано опинилися між Росією та НАТО, як складова частина альянсу, але вони ж сусідять з нами, і не дай Боже, якщо якесь загострення, то насамперед постраждає сама Фінляндія", - висловився Ульянов.

З його слів, Гельсінкі десятиліттями зберігало нейтральний статус. Втім, отримання Фінляндією членства в Альянс перетворило її на ворожу до Москви державу. Свої заяви Ульянов аргументує ще й тим, що кордон цієї країни прилягає до РФ.

Також російський політик назвав "серйозним викликом" те, що Сполучені Штати Америки та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері оборони, а це відкриє доступ американським військовим до об'єктів на території країни.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав Молдову "наступною жертвою гібридної війни". Своєю чергою молдовське Міністерство закордонних справ заявило, що слова Лаврова були "частиною ворожих дій, які Росія здійснює проти країни протягом останніх 30 років"

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