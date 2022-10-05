В РФ вже почали шукати заміну Путіну: експерт назвав головних кандидатів на президентське крісло

В РФ називають багато імен, які могли б замінти Путіна, утім там шукають тихого та слухняного кандидата.

Президенту Росії Володимиру Путіну вже почили шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля. Від заміни російського диктатора, яка стане фактично посередником, залежатиме, наскільки вдало можуть відбутися перемовини з українською стороною.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив військовий експерт Валентин Бадрак.

Експерт вважає, що в РФ навряд чи розглядають секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева, відомого радикальними антизахідними та антиукраїнськими поглядами. А ось заступник голови Радбезу Дмитро Медвєдєв цілком би підійшов під шаблон слухняного хлопчика, бо робив би все, що йому накажуть, але голова політичної партії "Єдина Росія" заплямував себе клоунськими заявами про використання ядерної зброї, ракет тощо.

За словами Бадрака, на цю роль може підійти губернатор Тульської області Олексій Дюмін, який підпадає під шаблон, має відповідні якості, вміє говорити, на відміну від керівника Росгвардії Віктора Золотова, та вміє думати, на відміну від того ж Медвєдєва.

Також експерт зазначає, що кандидатом на заміну російського диктатора називають і сина Патрушева Дмитра.

"Але мені здається, що це буде абсолютно невідомий, абсолютно нейтральний, схожий на сірий силует Путіна наприкінці 90-х років", - сказав Бадрак і додав, що РФ потрібен посередник, який може вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з чинним президентом РФ Путіним.

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