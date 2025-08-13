У Росії прокоментували можливий "обмін територіями" з Україною

МЗС Росії / © Associated Press

Росія не погодиться на виведення своїх військ із Херсонської та Запорізької областей в обмін на «передавання» під її контроль усього Донбасу.

Це випливає з відповіді представника МЗС Росії Олексія Фадєєва, який прокоментував можливість «обміну територіями».

Представник російського МЗС прокоментував можливість обговорення «обміну територіями» з Україною на саміті президента РФ Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа.

«Тут, напевне, не треба винаходити чогось. Територіальний устрій Російської Федерації закріплений у Конституції нашої країни. Цим все сказано. Тому що стосується цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами», — висловився Фадєєв.

Зауважимо, що Росія незаконно вписала до своєї Конституції захоплені українські території після так званого референдуму, який не визнав цивілізований світ.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

З боку американської адміністрації лунали суперечливі заяви про пропозиції Путіна щодо мирного врегулювання війни. За одними даними – президент РФ пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на контроль над рештою Донецької області. За іншими – Путін готовий відвести війська з Сумської та Харківської областей.

Напередодні радник Кремля Дмитро Суслов заявив, що Путін пропонує Трампу укласти між Росією та США план для припинення вогню в Україні. Цей план міг би передбачати відведення ЗСУ із контрольованих ними районів Донбасу та відведення армії РФ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Лінія фронту в інших регіонах залишатиметься незмінною. Окрім того, Україна буде зобов’язана не вступати до НАТО.