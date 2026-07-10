В РФ занервували через рішення Трампа щодо України: Путін опинився у складній ситуації, Кремль змінює тон - деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі нервово відреагували на позицію США щодо України, зокрема після заяв американського лідера Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі. Після цього Москва різко змінила тон.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль намагається скоригувати свою наративну лінію у відповідь на нещодавнє заперечення адміністрацією Дональда Трампа російської переговорної тактики та визнання успіхів України на полі бою», — наголошують аналітики.

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В ISW акцентують: речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Штати завжди надавали військову допомогу Україні. Таким чином, зауважують фахівці Інституту, прессекретар «фюрер» намагається хоч якось применшити важливість рішення Трампа надати Києву ліцензію на виробництво ракети-перехоплювача Patriot. За словами представника Кремля, Росія розглядає заяви президента США як «помилку», а не ескалацію.

Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова повторила наратив Кремля, що Вашингтон залишається незацікавленими у сприянні європейській безпеці, а країни Європи нібито готуються до довгострокового конфлікту з Російською Федерацією.

«Заяви Пєскова та Захарової свідчать, що Москва ще не розробила узгодженої інформаційної відповіді на нещодавні зусилля адміністрації Трампа щодо протидії російським наративам», — зауважують в ISW.

Зазначається, що американський держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що після саміту США та Росії на Алясці в серпні 2025-го не було укладено жодної письмової угоди. Це підриває спроби Росії перетворити торішній захід на зброю для переговорних цілей.

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Окрім того, високопосадовці Сполучениних Штатів нещодавно визнали тактичні і оперативні успіхи України, всупереч російській заяві про те, що її війська просуваються по всій лінії фронту.

«Кремль, схоже, намагається применшити останні події, включаючи важливість ліцензійної угоди на Patriot, щоб зберегти двері відкритими для переговорів зі Сполученими Штатами Америки в надії, що Росія все ще зможе домогтися поступок від України та її партнерів», — підсумували в Інституті.

Саміт НАТО — заяви Трампа

В Анкарі Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Випуск цих ракет може розпочатися вже за два-три місяці, а США готові всіляко сприяти організації такого виробництва в Україні.

Крім того, американський лідер висловився щодо ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах у глибокому тилу РФ. На його думку, такі атаки є ескалацією війни, однак саме вони можуть зрештою наблизити її завершення.

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