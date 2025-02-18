В Москві заявили, що Келлог не буде спецпредставником США під час переговорів з Росією

Келлог представлятиме США лише у перемовинах Києва та ЄС.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог представлятиме Сполучені Штати лише під час діалогу Києва та ЄС.

Про це пишуть пропагандистські агенства РФ із посиланням на слова помічника кремлівського очільника Путіна Юрія Ушакова в інтерв'ю російському ведучому.

Спільний представник США по Україні Кіт Келлог вестиме переговори з Києвом та європейськими країнами "для вирішення конфлікту в Україні", а для спілкування з Росією Вашингтон призначить окремого представника, повідомив Ушаков після того, як відбулися переговори представників РФ та США в Саудівській Аравії.

"По Україні вже призначено посланця, пана Келлога, який взаємодіятиме з українською стороною та європейцями. Для російсько-американського діалогу буде виділено спеціальну людину чи групу представників. Нам нададуть цю інформацію, ми проінформуємо президента, який призначить наших представників для участі у двосторонніх переговорах із США", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, як раніше повідомив президент України Володимир Зеленський, в Києві чекають Кіта Келлога. Від 20 лютого він перебуватиме в Україні. Президент заявив, що хоче поїхати з ним на фронт. "Думаю, що він не відмовить", - сказав Зеленський.

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