В РФ заявили, що США "дивним чином" зациклені на російському вторгенні до України

В РФ заявили, що США "дивним чином" зациклені на російському вторгенні до України

Мовляв, вторнення "не може бути".

Сполучені Штати Америки "дивним чином" зациклилися на вторгненні Російської Федерації до України.

Про це заявиви заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пишуть росЗМІ.

За його словами, російського вторгнення до України "немає і бути не може".

"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза російського вторгнення на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині", - сказав Рябков.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у четвер, 9 грудня, обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Зазначається, що під час переговорів зі своїми союзниками по НАТО на східному фланзі США підкреслили свою відданість трансатлантичній безпеці та Статті 5 щодо колективної оборони.

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