В РФ заявили, що в мирній угоді з Україною вимагатимуть "залізобетонних" гарантій

Росія у будь-якій мирній угоді щодо України вимагатиме "залізобетонних" гарантій, щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в Альянсі та щоб Україна залишалася нейтральною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка.

Президент США Дональд Трамп намагається заручитися підтримкою президента Росії Володимира Путіна для 30-денного плану припинення вогню, який Україна прийняла минулого тижня. Своєю чергою очільник Кремля заявив, що ця ініціатива повинна відповідати певним ключовим умовам, щоб стати прийнятною.

Грушко заявив, що будь-яка довгострокова мирна угода щодо України має відповідати вимогам Росії.

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"Ми будемо вимагати, щоб залізобетонні гарантії безпеки стали частиною цієї угоди. Частиною цих гарантій має бути нейтральний статус України, відмова країн НАТО від прийняття її до Альянсу", – цитує Грушка російське видання "Известия".

Посадовець також повторив позицію російської влади, що Москва категорично проти розміщення спостерігачів НАТО в Україні.

"Не має значення, під яким прапором контингенти НАТО будуть розміщені на українській території – чи це буде Європейський Союз, НАТО чи національний контингент. Якщо вони з’являться там, це означає, що вони будуть розгорнуті в зоні конфлікту з усіма наслідками для цих контингентів як сторін конфлікту", – заявив Грушко.

Він додав, питання розміщення неозброєних післявоєнних спостерігачів може обговорюватися лише після укладення мирної угоди.

"Ми можемо говорити про неозброєних спостерігачів, цивільну місію, яка б контролювала виконання окремих аспектів цієї угоди або механізмів гарантій. А поки що це просто порожні балачки", – висловився заступник очільника МЗС Росії.

Зауважимо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що питання розміщення миротворчих військ в Україні – це рішення, яке має ухвалювати Київ, а не Москва.

Грушко ж стверджує, що європейські союзники України повинні зрозуміти: стабільність у регіоні забезпечить лише виключення її членства в НАТО та усунення можливості розміщення іноземних військових контингентів на території держави.

"Тоді буде гарантована безпека як України, так і всього регіону в ширшому сенсі, оскільки буде усунута одна з корінних причин конфлікту," – сказав російський посадовець.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що перспектива членства України в НАТО залишається "неймовірно малоймовірною". За словами Волца, цю позицію підтримує не лише його держава, але й інші країни-члени Альянсу.