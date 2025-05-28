В РФ зробили заяву про новий раунд переговорів і назвали вимоги, що "мають бути задоволені"

Володимир Путін і Сергій Лавров. / © Associated Press

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В Росії продовжують заявляти, мовляв, налаштовані на діалог та навіть готуються до нового раунду переговорів.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

З його слів, про новий раунд переговорів РФ та України буде оголошено найближчим часом. Втім, більш конкретної інформації він не надав.

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Очільник МЗС також вкотре повторив наративи Кремля про вимоги РФ щодо без'ядерного та нейтрального статусу України. З його слів, вони "мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання".

Лавров цинічно заявив про начебто готовність "врегулювати всі проблеми шляхом діалогу і дипломатії", адже, зухвало наголосив він, "переговори краще, ніж війна". Втім, РФ забуває про власні ж слова, коли масовано вбиває ракетами і дронами мирних українців.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що США отримали від України умови мирної угоди. За словами американського посадовця, після отримання російських умов щодо закінчення війни у Женеві може відбутися зустріч президентів США Дональда Трампа, України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи "меморандум" від Росії про перемир'я, наголосив, що в Стамбулі делегація РФ пообіцяла "повернутися з якимись сигналами". Втім, якими мають бути "пропозиції" Москви, поки невідомо.

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Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 9 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США