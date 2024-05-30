В РФ зухвало заявили про "бажання до миру" і назвали свої цинічні умови 

Лавров накинувся зі звинуваченнями на Київ.

У Росії цинічно заявили, мовляв, існує теоретична можливість "прискорити" політичне врегулювання війни в Україні. Втім, для цього у Москві традиційно є умови.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у коментарі росЗМІ.

За словами очільника МЗС країни-агресорки, насамперед Захід повинен припинити постачання озброєння для ЗСУ. Що більше, цинічно висловився Лавров, Київ повинен припинити бойові дії. Мовляв, "чим швидше це станеться - тим швидше розпочнеться політичне врегулювання".

У найкращих традиціях Кремля Лавров звинуватив українську владу в небажанні до діалогу. Тим часом РФ, зухвало заявив російський міністр, нібито відкрита до переговорів. Втім, нахабна наголосив очільник МЗС, Кремлю потрібний повноцінний мир.

"Йдеться саме про мир, а не про перемир'я", - цинічно висловився він.

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін зробив нову заяву про переговори України і Росії. З його слів, база для переговорів з Україною — це стамбульські домовленості, які відбулися навесні 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення.

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