В РНБО спростували фейк про кадрові зміни в уряді

Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про нібито відставку міністра оборони Рустема Умєрова, а також зміни в уряді – фейк.

Про це повідомила пресслужба ЦПД при РНБО у Telegram.

"Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності. Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави", - йдеться у повідомленні.

Проте, у кого саме ЦПД верифікував дані – у заяві не уточнюється.

Інформацію про те, що найближчим часом "відбудеться" відставка Рустема Умєрова з посади міністра оборони України і він нібито має обійняти посаду міністра інфраструктури замість Олександра Кубракова напередодні поширив на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Пост про нібито звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони / Фото: скриншот

Нагадаємо, суд взяв під варту міністра Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн.

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