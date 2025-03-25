В Росії анонсували продовження переговорів зі США: кого ще залучать

Російська делегація повідомила про плани розширити переговори зі США, додавши до процесу ООН.

Переговори Росії та США будуть продовжені, до них залучать Організацію Об'єднаних Націй та інші країни.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ, один із учасників російської делегації Григорій Карасін, повідомляють засоби масової пропаганди РФ.

"Продовжуватимемо це робити, залучаючи і міжнародну спільноту, насамперед, Організацію Об'єднаних Націй та окремі країни. Загалом, враження залишилося такого конструктивного діалогу, який потрібний і необхідний. Американці також у цьому зацікавлені", – розповів Карасін.

Нагадаємо, 24 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори США з Росією та окремі перемовини США з Україною щодо тимчасового припинення вогню. За інформацією CBS News, американська і російська делегації планують 25 березня оприлюднити спільну заяву за підсумками переговорів, спрямованих на досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі.

До слова, за інформацією "Суспільного", українська делегація залишається в Саудівській Аравії ще на день для переговорів з американськими представниками.

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