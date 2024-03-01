В Росії це може бути востаннє: журналіст зробив цікаве припущення щодо похорону Навального

Російського опозиціонера Олексій Навального поховали у Москві 1 березня 2024 року на Борисівському кладовищі. На прощання з політиком прийшло багато людей.

Як припустив оглядач Bild Юліан Репке, похорон Олексія Навального може стати останнім мітингом у Росії.

"Тисячі людей кинули виклик загрозам та можливим арештам з боку путінського режиму, щоб попрощатися з останнім ліберальним супротивником диктатора. Через одну присутність поблизу храму та цвинтаря вони ризикують роботою, свободою і, можливо, навіть життям… Похорон Олексія Навального може стати для них останнім шансом публічно продемонструвати, що є інша Росія і що не всі в Москві капітулювали перед диктатором Путіним", - припустив журналіст.

Він додав, що після початку війни в Україні, в Росії різко посилилися внутрішні репресіїі почалися заборони на демонстрації.

Навіть найобережніша критика, навіть у приватному порядку, переслідується та суворо карається режимом. Саме тому сьогодні, ймовірно, був останній масовий квазімітінг проти режиму Путіна, який не припинено в зародку секретними службами, спецназом та бандитами", - резюмував оглядач.

Нагадаємо, у Кремлі пригрозили учасникам акцій у день похорону Навального.

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