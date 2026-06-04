В Росії «націлились» на Київ та великі міста: на форумі Путіна у Петербурзі шокували заявами

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російські радикали під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі озвучили країні нереалістичні сценарії військового та геополітичного майбутнього Росії, які, ймовірно, дещо відрізняються від позицій Кремля.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська ділова газета «Коммерсант» повідомила, що пов’язаний з Кремлем олігарх і православний націоналіст Костянтин Малофєєв і ультранаціоналістичний ідеолог Олександр Дугін представили на заході кілька «майбутніх сценаріїв» для Росії.

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Росіянам показали три сценарії майбутнього

У презентації було окреслено «хороші», «інерційні» (тривалі) та «погані» сценарії на 2036 та 2050 роки, а також розділено уявні загрози для Росії на п’ять категорій — геополітику, ідеологію та політику, демографію, економіку та технології.

Так званий «хороший» сценарій включає окупацію Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст, наративи про нібито неминучу перемогу в Україні, а також розпад Європейського Союзу до 2036-го.

«Поганий» прогноз включає військову поразку Росії у розпочатій війні, вступ України до НАТО, втрату впливу Кремля на пострадянські країни до 2036-го та «колонізацію Росії» до 2050 року.

«Інерційний» план до 2036 року передбачає застосування Росією ядерної зброї, якщо військова ситуація в Україні залишиться незмінною або війна відбуватиметься нинішнім шляхом.

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Малофєєв також розповів про потенційні дії Росії та російських «ворогів» і окреслив динаміку загроз від 2000 до 2026 року. Водночас Дугін зазначив, що його ультранаціоналістичний аналітичний центр «Царградський інститут» представив звіт про «майбутні сценарії» в Академії Генштабу РФ і навіть опублікує його до кінця цього року.

Що стоїть за заявами

Американські аналітики наголошують, що Малофєєв і Дугін є частиною ультранаціоналістичної спільноти жорсткої лінії в Росії. Її представники постійно виступають за затяжну війну в Україні. Вони представлять звіт на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, щоб окреслити особисті цілі та цілі прихильників жорсткого курсу, яких вони представляють, щодо майбутнього Росії.

«Кремль може використати нереалістичний характер цих трьох сценаріїв, щоб зобразити риторику „фюрера“ Володимира Путіна та інших російських урядовців як помірковану та розумну порівняно з екстремальними сценаріями, представленими невеликою групою ультранаціоналістів», — йдеться у звіті.

Однак, вважають в ISW, Кремлю, «доведеться знайти баланс між вимогами та очікуваннями російської ультранаціоналістичної спільноти, її власною риторикою та реаліями поля бою в Україні». Адже Путін, ймовірно, не хоче ризикувати втратити підтримку ультранаціоналістів.

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Нагадаємо, раніше у Кремлі «злили» сценарій завершення війни в Україні. Роботу над цією презентацією розпочали ще в лютому 2026-го. Ці матеріали створили через занепокоєння Москви щодо поганих бойових дій Росії та впливу війни на російську економіку.

Документи свідчать про те, що Росія досі не бажає йти на суттєві компроміси щодо кінцевого стану повномасштабного вторгнення. Зокрема, їхня мета — продати росіянам мирну угоду як «перемогу» — хоч і без взяття Києва.

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