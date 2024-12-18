В Росії назвали країну, яку хочуть залучити до "мирних переговорів" з Україною

Російська Федерація хотіла б залучити Білорусь до можливих переговорів щодо України. Мовляв, Москва висловлює високу оцінку "мирним ініціативам" Мінська щодо врегулювання війни.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляють росЗМІ.

"Ми високо цінуємо і підтримуємо мирні зусилля Мінська та вважаємо важливим і необхідним підключення нашого найближчого союзника до можливих переговорів навколо України, які відбуватимуться за участю Росії", - заявила вона.

Що більше, наголошує Захарова, забезпечення безпеки Білорусі залишається одним із пріоритетів РФ.

Крім того, Москва готова "захистити своїх громадян і миротворчий контингент у Придністров'ї". Захарова додала, що всі дії, які загрожують безпеці росіян і миротворців, будуть розцінені як агресія проти Росії відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "певну роль" ФРН в угоді між Україною і Росією. Втім, наразі невідомо, в якому форматі це відбуватиметься.

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