В Росії назвали умову для застосування ядерної зброї

У країні-агресорці заявили, що її державна політика в галузі ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій".

Російська державна політика допускає можливість застосування ядерної зброї у разі агресії проти Білорусі як члена Союзної держави.

Про це міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив на засіданні колегії російського та білоруського оборонних відомств у Мінську, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Бєлоусов сказав, що державна політика Росії в галузі ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій" і, відповідно до неї, передбачена можливість застосування ядерної зброї у разі нападу на Білорусь.

"Зміни військово-політичної обстановки зумовили необхідність уточнення основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування. І адаптації її до нових реалій. У тому числі передбачена можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави", – сказав очільник Міноборони РФ.

До слова, у вересні очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН пригрозив Заходу, застерігши від "спроб боротися до перемоги із ядерною державою".

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