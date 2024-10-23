В Росії назвали умову для застосування ядерної зброї

У країні-агресорці заявили, що її державна політика в галузі ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій".
Російська державна політика допускає можливість застосування ядерної зброї у разі агресії проти Білорусі як члена Союзної держави.
Про це міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив на засіданні колегії російського та білоруського оборонних відомств у Мінську, повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Бєлоусов сказав, що державна політика Росії в галузі ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій" і, відповідно до неї, передбачена можливість застосування ядерної зброї у разі нападу на Білорусь.
"Зміни військово-політичної обстановки зумовили необхідність уточнення основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування. І адаптації її до нових реалій. У тому числі передбачена можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави", – сказав очільник Міноборони РФ.
До слова, у вересні очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН пригрозив Заходу, застерігши від "спроб боротися до перемоги із ядерною державою".
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