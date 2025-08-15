В Росії назвали політика, який відіграв важливу роль для особистої зустрічі Путіна і Трампа

Сергій Лавров. / © Associated Press

Візити спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви дозволили сторонам обмінятися позиціями та відіграли важливу роль для зустрічі Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у коментарях росЗМІ.

З його слів, «основа для конструктивного діалогу» вже була закладена під час візитів Віткоффа до Росії. Лавров каже, що спецпредставник, виступаючи від імені Дональда Трампа, відіграв важливу роль у підготуванні до переговорів.

«Ми маємо зрозумілу, чітку позицію. Ми її викладатимемо. Тут уже чимало зроблено під час візитів Стівена Віткоффа, президент про це сказав. Віткофф виступав від імені Трампа. Сподіваюся, що ми сьогодні продовжимо цю дуже корисну розмову», — висловився Лавров.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна місті Анкоридж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом. У Кремлі кажуть, що переговори розпочнуться з розмови тет-а-тет лідерів країн у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5».