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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Росії образились на слова Зеленського щодо російської делегації: що сказала Захарова

Українська сторона звинуватила Москву у несерйозному підході через низький рівень представництва в делегації РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Марія Захарова

Марія Захарова / © Associated Press

У Росії образились на зауваження президента України Володимира Зеленського щодо складу російської делегації, яка має прибути на перемовини до Стамбула 15 травня.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова публічно відреагувала на слова українського лідера, використавши образливу лексику.

«Про „заслужених“ людей і професіоналів говорить „клоун“ і „невдаха“», — заявила представниця російського МЗС, маючи на увазі Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга також висловив обурення тим, що Москва направляє на перемовини другорядних посадовців, а не представників найвищого політичного рівня, що, на його думку, свідчить про відсутність у Кремля серйозних намірів щодо миру.

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