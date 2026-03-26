В Росії паніка через провал на фронті: у "воєнкорів" істерика, Кремль почав "зачистку"

Володимир Путін. / © Associated Press

В РФ назріває критика нездатності російських військових досягти перемоги в Україні. Ба більші — успішні контратаки ЗСУ на деяких ділянках фронту стали приводом для обурень в інформаційному просторі країни-агресорки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ ЗСУ і невдоволення в РФ

Аналітики ISW наголошують на тому, що один з так званих «мілблогерів» закликає до «серйозного нарощування сил та реформ оборонної промисловості». З його слів, окупаційна армія РФ страждає від проблем, які заважають їм досягати успіхів на передовій. Мовляв, загарбники не зможуть досягти перемоги на полі бою найближчим часом «без фундаментальних змін» у структурі російських військ та відмови від інфільтрації малими групами. З його слів, вищому військовому командуванню країни-агресорки необхідно усунути тиск на командирів нижчих ешелонів і покращити бойову підготовку.

Крім того, «мілблогер» заявив, що військам Росії знадобиться близько 100 років, щоб захопити решту України. Оцінки ISW також стверджує, що окупантам знадобиться 83 роки, щоб захопити решту країни, якщо вони зможуть продовжувати темпи наступу від лютого 2025-гою

«Заяви мілблогера можуть бути останньою спробою критикувати Кремль та російське військове командування, перш ніж Москва запровадить очікувану заборону Telegram у майбутньому та переведе мілблогерів на державні платформи», — йдеться у звіті.

Американські аналітики наголошують, що постійні наполягання президента-диктатора Росії Володимира Путіна на тому, щоб його армія підтримувала тиск уздовж усієї лінії фронту за допомогою безперервного, хоча й повільного та виснажливого, просування, несумісні з реформами, які російські збройні сили та Розвідувальна бригада бригади.

Контратаки на північному сході та півдні України протягом останніх місяців частково викликають критику в російському інформаційному просторі. Зокрема, «мілблогер» розкритикував неодноразову брехню військового командування про захоплення Куп’янська Харківської області.

Аналітики ISW зауважують, що збільшення скарг в інформаційному РФ просторі з’являється через те, що загарбники не змогли належним чином підготуватися до свого весняно-літнього наступу 2026 го. Він, за оцінкою американських фахівців, вже розпочався.

Зокрема, український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське Західне угруповання військ не завершило підготовку до штурму Лимана, захоплення якого має вирішальне значення для весняного наступу цього року на Слов’янськ та Краматорськ. За його оцінкою, росіяни розпочнуть наступ на сам фортечний пояс наприкінці весни або на початку літа 2026 року. Втім, наголошує Машовець, військові країни-агресорки навряд чи здійснять значне просування проти фортечного поясу з півночі, не захопивши спочатку Лиман.

Критика Путіна і дії Кремля

Нещодавно Кремль розправився з одним відомим прокремлівським блогером за те, що той кинув виклик Путіну та його веденню війни. Ілля Ремесло 17 березня відкрито розкритикував «фюрера» за втягування Росії у дорогу та «глуху» війну, завдавання шкоди економіці РФ, обмеження Інтернету та ЗМІ, перевищення терміну його президентських повноважень та неповагу до бажань його виборців.

Окрім того, Ремесло звинуватив Путіна у бажанні «нескінченних війн» та відкинув його легітимність як президента Російської Федерації.

Російські опозиційні джерела повідомили 19 березня, що влада Росії примусово помістила Ремесла до психіатричної лікарні після його публічної критики.

Водночас в ISW наголошують, що заяви Ремесла аналогічні до невдоволення інших російських ультранаціоналістичних мілблогерів щодо Путіна та відсутності прогресу Росії на полі бою.

«Кремль посилює свої зусилля щодо цензури, щоб змусити росіян, зокрема, політичних і військових коментаторів, перейти з платформ, які Кремль не може контролювати, на Max, державну платформу соціальних мереж. Москва раніше ув’язнювала коментаторів, зокрема колишнього російського офіцера та мілблогера Ігоря Гіркіна, за активну діяльність. Ймовірно, Кремль продовжуватиме це робити, посилюючи свої кампанії цензури», — підсумовують в Інституті.

Нагадаємо, колишнього прихильника Путіна — Іллю Ремесла — закрили у психлікарні. Він опублікував у своєму Telegram-каналі серію постів, у яких жорстко розкритикував Кремль та особисто диктатора. Втім, вже за кілька днів він потрапив до Муніципальної психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі.

За даними Baza, він перебуває у палаті №16, що спеціалізується на лікуванні чоловіків із симптомами психотичного розладу, що з’явилися вперше.