РФ пригрозила Польщі новітнім озброєнням: що розгнівало Москву

В Росії заявляють про нібито провокації Варшави.

У Російській Федерації пригрозили Польщі "потенційним ураженням". Москву розгнівало те, що в країні нещодавно відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу.

"База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь", - висловилася представниця МЗС РФ.

Також, за словами Захарової, Вашингтон нібито продовжує провокувати Москву й сприяти "наростанню напруженості та стратегічних ризиків".

Нагадаємо, близько тижня тому Сполучені Штати офіційно ввели в експлуатацію військову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі. У Кремлі назвали це "спробою стримати Росію" шляхом переміщення американської військової інфраструктури ближче до її кордонів.

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