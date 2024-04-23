В Росії пригрозили ЄС "жорсткою відповіддю" на вилучення заморожених активів

Валентина Матвієнко заявила, що "європейці втратять більше, ніж ми".

Рада Федерації Росії готова негайно розглянути законопроєкт щодо заходів у відповідь на вилучення заморожених активів РФ на користь України, і він боляче вдарить по самих європейцях.

Про це заявила спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко в інтерв’ю пропагандисту Дмитру Кисельову.

Матвієнко узялася запевняти, що можливе вилучення російських активів начебто зруйнує світову економіку, а в Європі нібито розуміють, що цього не можна робити.

"Європейці знають, що з нашого боку буде дуже жорстка відповідь, адекватна відповідь. І це не в їхніх інтересах робити – заморожувати активи чи відсотки від доходів цих активів. І вони тримаються до останнього", – пригрозила спікерка Ради Федерації.

"У нас також заготовлена відповідь: лежить проєкт закону, який ми готові розглянути негайно щодо заходів у відповідь. І європейці втратять більше, ніж ми. Вони, звісно, цього бояться", – додала Матвієнко.

Вона також наголосила, що заходи РФ у відповідь начебто "жорстко вдарять по європейському бізнесу".

Нагадаємо, напередодні Палата представників США ухвалила законопроєкт, до якого увійшли пріоритети нацбезпеки, зокрема санкції проти Ірану, можливість передавання Україні заморожених російських активів та заборона TikTok.

Зауважимо, раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 вивчають низку можливостей, щоб використати майже 300 млрд дол. заморожених активів РФ для допомоги Україні

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