В Росії пригрозили Україні новими ударами: цинічна заява Захарової

У Росії заявили, буцімто Київ «цілеспрямовано бив по дітях та їхніх батьках», атакувавши дитячий майданчик у парку «Гулівер» у Донецьку. Там пообіцяли «адекватну відповідь».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

«Ударами по парку „Гулівер“ Київ показав націленість на ескалацію і зрив мирного врегулювання», — сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона додала, що РФ залишає за собою право дати «адекватну відповідь на терористичну атаку Києва» в парку «Гулівер» у Донецьку.

Нагадаємо, у Кремлі озвучили свою позицію щодо розміщення іноземних військ в Україні. Мовляв, дискусії на цю тему виключені.

«Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну і таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу — ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони захочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції», — сказала Захарова.