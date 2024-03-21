В Росії Путіна офіційно оголосили "переможцем" президентських "виборів"

Голова російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова оголосила диктатора Володимира Путіна "переможцем" президентських "виборів". Його "обрано" вп'яте главою держави.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними Центрвиборчкому, за Путіна нібито "проголосували" 76,2 млн росіян. Підсумковий результат Путіна на "виборах" становить 87,28%.

Повідомили у ЦВК і "результати голосування" за інших кандидатів. Зазначається, що Микола Харитонов (Комуністична партія Російської Федерації) набрав 4,31% голосів, Владислав Даванков (партія "Нові люди") — 3,85%, а Леонід Слуцький (Ліберально-демократична партія Росії) — 3,2%.

До слова, Памфілова назвала явку на "виборах" "історичною". З її слів, у "голосуванні" взяли участь 87,5 млн осіб або 77,49% від кількості всіх виборців.

Тим часом, сам "фюрер"звернувся до громадян після оголошення "результатів президентських виборів". Зокрема, Путін подякував росіянам за підтримку, мовляв, "вона для нього важливіша за формальну перемогу на "виборах", а також заявив, що "Росія йде обраним історичним шляхом, впевнена у своїх силах і своєму майбутньому".

Нагадаємо, результати голосування на дільницях за кордоном, опубліковані російською ЦВК, свідчать, що Путін програв "вибори" у 18 країнах світу. У 15 країнах Європи, а також у Парагваї, Аргентині та Ізраїлі більшість російських виборців проголосували за представника партії "Нові люди" Владислава Даванкова.

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