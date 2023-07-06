В Росії – розкол, а Путін слабкий: Зеленський заявив, що "вертикаль влади посипалася"

Президент України закликав світ тиснути на путінський режим у ситуації, коли він так ослаб.

У російському суспільстві стався розкол і посипалась вертикаль влади президента Володимира Путіна, він ослаб.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Глава держави повідомив, що розповів журналістам про зміни настроїв у російському суспільстві та "очевидне послаблення теперішнього російського очільника".

Зеленський зауважив, що Кремль завжди прискіпливо аналізував громадську думку.

"Ми знаємо, що ставлення російських громадян до Пригожина та його заколоту теж аналізувалося, і розкол Росії був зафіксований", – повідомив український лідер.

Він уточнив, що дії власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина під час спроби заколоту підтримали 18 чи 19 регіонів Росії, приблизно стільки ж – дії Путіна. Зеленський зазначив – це чітке свідчення того, що "його так звана "вертикаль влади" – посипалася".

"Майже вся путінська армія – на території України; у своїй державі він вже не контролює ситуацію в регіонах, безпекову ситуацію. І тому "вагнерівці" так легко йшли Росією, бо не було кому їх зупинити", – розповів президент України.

"Всі історії, що він все контролює − слабкі вже історії. Тобто це інший Путін − я не про іншу людину − це інша вже щодо потужності людина: людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси", – додав Зеленський.

Він наголосив – тому світ саме зараз має тиснути на путінський режим і на нього самого, коли він такий слабкий.

Наслідки заколоту "Вагнера" для Росії

Бунт Пригожина з "вагнерівцями" призвів до того, що Росія починає свій розпад – таку думку висловив секретар РНБО України Олексій Данілов. Він запевнив: "Росія роздроблена і немає сили, здатної утримати її разом".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко гадає, що після невдалого заколоту Пригожин може наважитися на реванш. Йдеться про підготування ним у Білорусі нового "походу на Москву" .

Черговий заколот у Росії – не за горами, переконаний осійський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). Він пояснив усе тим, що після бунту "Вагнера" з боку Путіна не прозвучало жодного слова засудження, і не було жодного натяку на покарання.

Напередодні Зеленський заявив, що половина Росії підтримала бунт Пригожина, тож тепер Путін робитиме все "щоб зламати і звести нанівець славу "вагнерівців" і все, що вони зробили".

Як поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, бунт "Вагнера" став поштовхом для зростання недовіри росіян і військовослужбовців до військово-політичного керівництва РФ.

Читайте також: