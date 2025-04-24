В Росії цинічно звинувачують Зеленського у "зриві переговорів"

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Речниця російського МЗС Марія Захарова цинічно заявила, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський "не здатен" вести переговори про закінчення війни.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Обурило Захарову рішення Європи продовжувати постачати зброю Києву. Мовляв, європейські країни "заохочують Зеленського" продовжувати війну.

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З її слів, позиція Європи свідчить про те, що деякі країни ЄС "налякані перспективою перемоги Росії".

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, Росія “націлена на досягнення миру” та продовжує роботу зі США щодо “українського врегулювання”. Обов'язковою умовою цього світу є врахування інтересів Москви, додав речник “фюрера”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував заяву Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму з боку Росії. Москва не вважає Крим темою для обговорення.

Дата публікації 14:06, 23.04.25 Кількість переглядів 278 Скандал дня! Зрив переговорів у Лондоні - деталі, які шокують цинізмом