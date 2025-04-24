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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Росії цинічно звинувачують Зеленського у "зриві переговорів"

Росію не влаштовує, що Європа допомагає Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Речниця російського МЗС Марія Захарова цинічно заявила, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський "не здатен" вести переговори про закінчення війни.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Обурило Захарову рішення Європи продовжувати постачати зброю Києву. Мовляв, європейські країни "заохочують Зеленського" продовжувати війну.

З її слів, позиція Європи свідчить про те, що деякі країни ЄС "налякані перспективою перемоги Росії".

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, Росія “націлена на досягнення миру” та продовжує роботу зі США щодо “українського врегулювання”. Обов'язковою умовою цього світу є врахування інтересів Москви, додав речник “фюрера”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував заяву Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму з боку Росії. Москва не вважає Крим темою для обговорення.

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