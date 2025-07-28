- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 5906
- Час на прочитання
- 1 хв
В Росії відповіли на новий ультиматум Трампа – що заявили
Дмитро Медведєв пригрозив Трампу після нової вимоги припинити війну в Україні за 10 днів. Він заявив, що подібні ультиматуми можуть призвести до війни між Росією та США.
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який скоротив озвучений раніше 50-денний термін для припинення війни в Україні до 10–12 днів.
У своїй публікації Медведєв фактично погрожує Сполученим Штатам прямим конфліктом.
“Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів або 10… Йому слід пам’ятати дві речі:
1. Росія — це не Ізраїль і навіть не Іран.
2. Кожен новий ультиматум — це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо!” — написав Медведєв.
Його заява пролунала на тлі посилення риторики адміністрації Трампа щодо Москви. Президент США попередив, що очікує припинення війни з боку Путіна вже не за 50 днів, як заявляв раніше, а впродовж 10–12. Інакше на Росію чекають нові санкції та вторинні тарифи.