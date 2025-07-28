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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Росії відповіли на новий ультиматум Трампа – що заявили

Дмитро Медведєв пригрозив Трампу після нової вимоги припинити війну в Україні за 10 днів. Він заявив, що подібні ультиматуми можуть призвести до війни між Росією та США.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дмитро Медвєдєв

Дмитро Медвєдєв / © Associated Press

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який скоротив озвучений раніше 50-денний термін для припинення війни в Україні до 10–12 днів.

У своїй публікації Медведєв фактично погрожує Сполученим Штатам прямим конфліктом.

“Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів або 10… Йому слід пам’ятати дві речі:

1. Росія — це не Ізраїль і навіть не Іран.

2. Кожен новий ультиматум — це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо!” — написав Медведєв.

Його заява пролунала на тлі посилення риторики адміністрації Трампа щодо Москви. Президент США попередив, що очікує припинення війни з боку Путіна вже не за 50 днів, як заявляв раніше, а впродовж 10–12. Інакше на Росію чекають нові санкції та вторинні тарифи.

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