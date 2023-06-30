В Росії вигадали, що Україна готує теракт на ЗАЕС: безглузді аргументи від Захарової

Зокрема, дипломатку-пропагандистку дуже насторожили пристрої для вимірювання радіації в Києві.

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова вигадала, що Україна начебто готує теракт на Запорізькій АЕС, і навела для цього безглузді аргументи.

Свою заяву одіозна речниця російського дипвідомства опублікувала в Мережі 30 червня.

Так, Захарова заявила про нібито підготування Україною теракту на ЗАЕС, аргументуючи це тим, що в Києві встановили пристрої для вимірювання радіації, і в областях відбулися навчання на випадок аварії на станції.

"У Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, повідомила міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується вчинити черговий теракт!" – йдеться у брехливій заяві речниці російського МЗС.

Зауважимо, у Києві справді встановили в Голосіївському та Святошинському районах додаткові датчики, аби підвищити вимірювання рівня радіації, однак зробили це якраз на тлі загрози російського теракту на ЗАЕС. Про підготування такого інциденту з витоком радіації попереджали президент України Володимир Зеленський та ГУР Міноборони.

Додамо, що напередодні у Запоріжжі та Запорізькому районі розпочалися масштабні командно-штабні навчання на випадок російського теракту на АЕС.

Зауважимо, що в разі аварії чи теракту на Запорізькі АЕС, у планах влади – евакуювати близько 300 тис. жителів Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

В українській розвідці 30 червня повідомили, що окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС: звідти виїжджають працівники "Росатому", рекомендації евакуюватися до 5 липня отримали і українські співробітники станції, які підписали контракт з "Росатомом".

Ірина Верещук про ситуацію на ЗАЕС та готовність України до різних сценаріїв розвитку подій

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