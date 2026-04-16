Сергій Шойгу / © Associated Press

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу виступив із черговими погрозами на адресу Фінляндії та країн Балтії, намагаючись виправдати успішні атаки українських безпілотників по російських об’єктах. Російський посадовець заявив про нібито право Москви на «самооборону» проти сусідніх держав НАТО.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У своїй заяві Шойгу висунув дві версії того, чому українські БпЛА досягають цілей у тилу РФ:

«неефективна робота ППО» (ймовірно, йшлося про систему ППО країн, через які нібито пролітають дрони);

свідоме надання Фінляндією та країнами Балтії свого повітряного простору для атак.

Окремо російський представник наголосив, що у другому випадку Кремль вважає за можливе застосувати статтю 51 Статуту ООН, яка передбачає невід’ємне право держави на самооборону.

Росія націлилась на Балтію — що відомо

Нагадаємо, уже кілька днів не вщухають обговорення можливого плану Росії напасти на країни Балтії. Є вагомі причини вважати, що такий план може бути реальним. Швеція попередила, що РФ може будь-коли захопити острів однієї з країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО.

Також Міністерство оборони РФ опублікувало перелік філій українських збройових компаній у Європі та європейських підприємств, де налагоджене спільне виробництво для оборонних потреб України. Цього разу Медведєв чомусь обійшовся без ядерних погроз і не уточнив, коли і як саме Росія збирається атакувати понад 10 держав.