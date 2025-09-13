В Росії вигадали нову брехню, щоб виправдати напад дронів на Польщу

Кремль. / © Associated Press

Реклама

У Росії заявляють, мовляв, фізично неможливо, щоб російські дрони досягли території Польщі.

Таку цинічну заяву озвучив Небензя постпред Росії Василь Небензя під час засідання Радбезпеку ООН, повідомляє RMF FM.

Він зухвало заявив, що нібито “максимальна дальність польоту дронів”, які були застосовані під час атаки 10 вересня не перевищувала 700 км”.

Реклама

“Це фізично унеможливлює їхнє проникнення на територію Польщі”, - наголосив дипломат країни-агресорки.

Звинувачення на адресу РФ він назвав “очевидно безпідставними” та нахабно закликав Варшаву Він “не роздмухувати” інцидент із дронами. З його слів, нібито Москва готова до діалогу, “якщо польська сторона хоче зменшити напруженість, а не нагнітати її”.

Небензя розкритикував рішення Польщі закрити кордон з Білоруссю, бо, мовляв, військові навчання РФ“Захід-2025” нікому не загрожують. Натомість, від поточної ситуації виграють лише Україна та “європейська сторона війни”.

Нагадаємо, вночі проти 10 вересня під час масованого обстрілу України російські БпЛА атакували Польщу. Їх вперше від початку великої війни збили польські та союзні війська НАТО. У Кремлі між тим заявили, мовляв, нічого коментувати не будуть та порадили звернутися до міністерства оборони.

Реклама

Військові країни-агресорки з коментарем щодо свого бачення ситуації з ударами дронів по території Польщі забарилися. Російські військові нахабно кажуть, мовляв, не збиралися завдавати ударів по польській території. Натомість нібито під час повітряної атаки в Україні «всі визначені цілі уражені».