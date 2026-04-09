В Росії заявили про «нищівну поразку» США в Ірані: деталі

Дональд Трамп.

Речниця російського МЗС Марія Захарова розкритикували США, бо, мовляв, їхня стратегія «зазнала нищівної поразки» після припинення вогню з Іраном.

Про це посадовиця країни-агресорки заявила в ефірі пропагандистського «Радио Sputnik».

Операцію «Епічна лють» Захарова назвала «агресивним і неспровокованим нападом». Такий підхід, зухвало наголосила вона, зазнав «нищівної поразки».

Зауважимо, представниця МЗС РФ у своїй заяві утрималася від називання імен та прізвищ. Втім, з її слів стає очевидним, що йдеться про американського президента Дональда Трампа.

«Всі заяви, що головне — більш агресивно, більш наступально… Головне, чим більше написати в соціальних мережах. Мовляв, „перемога“ — вона вже не за горами. Ось знову ця позиція зазнала нищівної поразки», — заявила Захарова.

Припинення вогню в Ірані — заява Кремля

Своєю чергою, речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков був більш стриманий у коментарях. З його слів, у Москві «із задоволенням сприйняли новини про перемир’я». Він цинічно заявив, що Кремль «вітає» це «дуже важливе» рішення США «більше не завдавати ударів по мирних об’єктах Ірану».

Вочевидь, представник Кремля забув про удари РФ про мирних жителях в Україні та про небажання Москви до миру, бо у своїх заяві всіляко розхвалював тимчасове перемир’я в Ірані. Зокрема, він нахабно заявив про важливість «переведення цієї ескалації в мирне русло» та необхідність відстоювати інтереси «не шляхом збройного втручання, а за столом переговорів».

Нагадаємо, пізно ввечері 7 квітня Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. З його слів, Америка здобула «повну та абсолютну перемогу» після укладення цієї угоди.

Водночас у Білому Домі додали, що Штати «досягли та перевиконали основні військові цілі за 38 днів». Речниця Керолайн Левітт також заявила про «перемогу» американців, розхвалюючи зусилля їхніх військових у війні з Іраном.

Втім, мирна угода США з Іраном не протрималася і доби. Вже 8 квітня Іран заявив про атаку США та Ізраїлю і запустив ракети по ОАЕ і Кувейту. Своєю чергою, Ізраїль завдав найсильнішого удару по Лівану.