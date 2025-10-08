В Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков / © Associated Press

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про «вичерпання імпульсу» щодо врегулювання війни проти України, який з’явився після зустрічі президента РФ Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа на Алясці.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Рябков сказав, що імпульс щодо «українського врегулювання», який з’явився після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, виявився вичерпаним.

Заступник очільника МЗС також сказав, що Росія закликає США тверезо та розважливо підійти до питання постачання Україні ракет Tomahawk. За словами посадовця, передавання цих ракет призведе до якісної зміни ситуації, але начебто не вплине на війну.

А ще Рябков заявив, що противники миру в Україні начебто щодня саботують російсько-американські домовленості щодо врегулювання.

Нагадаємо, 2 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що від часу саміту Путіна і Трампа на Алясці Росія «ближчою до миру не стала». Пєсков сказав, що країна-агресорка продовжує війну, але «зберігає відкритість до переговорів».

Своєю чергою напередодні Трамп вкотре заявив, що «дуже розчарований» Путіним, попри їхні «дуже хороші взаємини». Американський лідер зізнався, що помилявся, вважаючи врегулювання війни в Україні «одним з найпростіших питань».