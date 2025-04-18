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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Росії заявили, що припинення вогню в Україні «не є реалістичним»

У Росії вкотре відмовились від перемирʼя.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Небензя про перемирʼя

Небензя про перемирʼя / © ООН

Постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя заявив, що наразі припинення вогню в України не є реалістичним.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Суспільне.

Він заявив, що Росія не піде на припинення вогню через те, що нібито Україна «порушує» мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі.

«За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі», — заявив Нєбєнзя.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що США мають отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів вже цього тижня, після чого ухвалять рішення щодо наступних дій.

Ми раніше інформували, що після переговорів у Парижі з представниками України та європейськими союзниками державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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