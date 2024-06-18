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В Росії заочно засудили нардепа Олексія Гончаренка

В Росії заочно засудили нардепа Олексія Гончаренка

Олексій Гончаренко. / Фото: УНІАН

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У Росії Військовий суд заочно засудив українського народного депутата Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу суду.

Гончаренка "визнали винним" у поширенні військових "фейків за мотивами політичної ненависті, виправданні тероризму та розпалюванні ненависті із загрозою насильства". Втім, що саме спричинило кримінальне переслідування депутата ВРУ, невідомо.

Зазначається, що перші три роки заочно засуджений Гончаренко мав би провести у в'язниці, а наступні сім років — у колонії загального режиму. Крім того, йому заборонено протягом трьох років адмініструвати сайти.

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