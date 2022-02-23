В Росії заявивили, що не будуть переглядати свою політику через санкції США і попередили американців

В Росії заявивили, що не будуть переглядати свою політику через санкції США і попередили американців

В РФ наголошують, що , санкції негативно позначаться на фінансових і енергетичних ринках світу.

Російська Федерація не буде переглядати свій зовнішньополітичний курс, незважаючи на введені Сполученими Штатами санкції.

Про це заявив посол РФ у США Анатолій Антонов.

"Я не пам'ятаю жодного дня, щоб наша країна жила без будь-яких обмежень з боку західного світу. Ми навчилися працювати в таких умовах. І не тільки виживати, а й розвивати нашу державу", – заявив посол РФ.

Натомість, переконаний дипломат країни-агресора, санкції негативно позначаться на фінансових і енергетичних ринках світу та США, зокрема. А пересічні американські громадяни "відчують на собі всі наслідки зростання цін".

Антонов звинуватив Білий дім у тому, що він сім років не міг переконати Київ у необхідності виконання Мінських угод, а натомість Вашингтон заохочував "до бездіяльності" та "підштовхував його до війни".

"Щодо Росії санкції не вирішать нічого. Важко собі уявити, що будь-хто у Вашингтоні розраховує на перегляд Росією свого зовнішньополітичного курсу під загрозою рестрикцій", - заявив він.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, повністю заблоковані два банки ("Внешэкономбанк" та "Промсвязьбанк"). Крім того, запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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