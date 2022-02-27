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В Росії знецінюється рубль на тлі війни: євро – 110,5, долар – 94,5 рубля

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В Росії знецінюється рубль на тлі війни: євро – 110,5, долар – 94,5 рубля

В РФ різко росте валюта.

Сбєрбанк Росії станом на 12:00 неділі, 27 лютого, продає євро за курсом 110,5 рубля, а долар ­– за 94,5 рубля.

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Водночас у російському банку ВТБ, що потрапив під санкції заходу, курс долара перевищив 107 рублів, а курс євро – 118 рублів.

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Офіційний курс валют Центробанку Росії попереднього дня, 26 лютого, був значно нижчим: долар ­– 83,5 та євро –93,6 рубля. Приблизно такий самий курс був заморожений на момент закінчення торгів на ринку.

Зауважимо, що після початку нападу Росії на Україну рубль різко знецінився, а падіння фондового ринку перевищило обвали 2020 та 2014 років. Індекс Московської біржі за день упав на 30%.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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