В Росії знову вдалися до погроз Макрону щодо французьких військ в Україні

Речниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила, що якщо французи з'являться на фронті в Україні, то неминуче стануть цілями для збройних сил країни-агресорки.

Про це Захарова заявила 8 травня, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Речниця російського МЗС назвала заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ до України "безвідповідальною та провокаційною риторикою". Водночас Захарова вдалася до погроз.

"Сам Макрон пояснює таку риторику бажанням створити для Росії "стратегічну невизначеність". Вимушені його розчарувати. Для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною. Ми вже також давно визначилися. Якщо французи з'являться у зоні конфлікту, вони неминуче стануть цілями для російських збройних сил", – заявила речниця дипломатичного відомства РФ.

Вона також озвучила вигадки, що "войовничість господаря Єлисейського палацу" начебто викликає відторгнення у багатьох союзників ЄС та НАТО та в більшості французьких громадян.

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Захарова назвала риторику Макрона "дуже небезпечною, агресивною", і що її "заручниками" стають громадяни Франції. Вона послалася на дані про нібито загиблих на фронті французів, які воювали та, "можливо, керували підрозділами ЗСУ, давали їм якісь наведення, поради".

Нагадаємо, на початку травня Макрон заявив, що якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні, і Київ попросив про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

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