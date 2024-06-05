В Росії зробили заяву про переговори з Україною і висунули умови

У Росії вкотре заговорили про "переговори" з Україною. Втім, для цього у Москві традиційно мають свої умови.

Про це заявив заступник голови російського Міністерства закордонних справ Михайло Галузін в інтерв'ю росЗМІ.

Представник МЗС РФ зухвало наголосив: аби сісти за стіл переговорів щодо України мають бути визнані нинішні територіальні реалії. Не забув політик і про країни Заходу.

"Захід повинен перестати накачувати ЗСУ озброєннями, а Київ - припинити бойові дії", - наголосив Галузін.

Він також висловився про те, мовляв, постачання озброєння для ЗСУ "тільки затягують конфлікт". Що більше, цинічно заявив він, нібито це веде до "жертв серед мирного населення".

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що база для переговорів з Україною — це стамбульські домовленості, які відбулися навесні 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення. Очільник Кремля також звинуватив Україну у виході з переговорного процесу.

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