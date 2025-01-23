Москві не подобається ймовірність перебування західних військ в Україні.

Інтервенція військ НАТО до України категорично неприйнятна для агресорки Росії. Нібито це може спровокувати неконтрольовану ескалацію.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

У своїй заяві прессекретарка міністерства посилається на повідомлення в західних медіа про те, що британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели переговори про направлення військ і підрозділів двох країн до України в межах потенційної миротворчої місії, а також на слова німецького міністра Бориса Пісторіуса про можливе відправлення німецьких солдатів.

Захарова цинічно наголосила, мовляв, інтервенція сил Альянсу до України "загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту". Ба більше, мовляв, для Москви "це категорично неприйнятне".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні миротворці мають бути на фронті, а не в столиці. Зеленський також підкреслив, що миротворча місія неможлива без участі Сполучених Штатів Америки.

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