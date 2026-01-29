У Росії зробили нову заяву про мирні переговори та гарантії від США

Кремль / © Associated Press

Реклама

У Росії продовжують наголошувати, мовляв, їхні переговорники «завжди готові» до продовження контактів щодо України.

Про це заявив керівник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков, який очолював російську делегацію в Абу-Дабі.

«Завжди готові», — відповів він на запитання представників росЗМІ.

Реклама

За його словами, консультації відбулися «конструктивно».

Водночас міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що переговорники країни-агресорки «продовжуватимуть спілкуватися в будь-якому форматі».

«Переговлрники наші продовжуватимуть спілкуватися у будь-якому форматі. Вони свою справу знають», — сказав очільник МЗС РФ.

За словами Лаврова, нібито Москва не знає, про які гарантії безпеки домовлялися Вашингтон і Київ.

Реклама

Нагадаємо, в Абу-Дабі 23–24 січня відбулися переговори України, Росії та США. Reuters повідомило, що після зустрічей ознак компромісу щодо територій немає. Видання стверджує, що США щодо досягнення мирної угоди посилюють тиск, але не на Росію як агресора, а на Україну. З іншого боку, Москва вимагає поступок від Києва.

У Кремлі повідомили, що нова зустріч РФ, України та США в Абу-Дабі відбудеться 1 лютого. Москва наголошує, що переговори мають тривати в закритому режимі. Мовляв, тому Росія не обговорює конкретні документи.

Дата публікації 12:05, 24.01.26 Кількість переглядів 129 Жорстка реакція на обстріл Києва під час переговорів: перебої з опаленням і водою!