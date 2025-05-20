В Росії зробили заяву про "контакти" з Україною

Росія / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація нібито готова надалі продовжувати контакти з українською стороною.

Про це зухвало заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, Москва запропонує Києву попрацювати над меморандумом “щодо руху до майбутнього мирного договору”. Мовляв, РФ має готовність працювати над таким документом.

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Не могла Захарова не кинути кілька образ і звинувачень на адресу України, цинічно заявивши про “залишки держави” та “нездоровий глузд”.

Нагадаємо, 19 травня відбулася розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна. Начебто диктатор погодився працювати над меморандумом з Україною, що нібито включає і припинення вогню. Крім того, “фюрер” цинічно заявив, що “необхідно знайти компроміси, які влаштували б усі сторони”.

За даними Axios, Трамп особисто попросив Путіна представити “щось, з чим люди можуть погодитися”, а не чергову нереалістичну вимогу. Президент США повідомив, що диктатор готує письмовий “мирний меморандум”, у якому викладе умови припинення вогню та завершення війни.

Тим часом видання The Telegraph пише про те, що мирна угода Трампа й Путіна приречена. Автор статті наголошує, що їхня розмова ніколи не мала на меті призвести до дипломатичного прориву. Ба більше, наголошує він, враховуючи відповідні позиції України та Росії, очікувати іншого було б щонайменше наївно і вкрай ідіотськи.

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Дата публікації 12:01, 20.05.25 Кількість переглядів 70 Продасть інтереси України задля угоди з Путіним! У ЗМІ просочились приголомшливі плани Трампа