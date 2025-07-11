В Росії зробили амбітну заяву про відносини зі Штатами

Росія. / © Associated Press

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У Росії наголошують, що нібито позитивна тенденцію у відносинах зі Сполученими Штатами Америки триває.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

“Я не погоджуюся з тим, що позитивна тенденція у відносинах між Москвою та Вашингтоном згасає”, - висловився він і додав, що скоріше - навпаки.

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Втім, каже російський посадовець, дії нинішньої адміністрації Дональда Трампа є “зигзагоподібними щодо багатьох питань”. Мовляв, Вашингтон не твердо дотримується “раз і назавжди встановленого курсу”.

Рябков також заявив, що новий раунд переговорів між Вашингтоном і Москвою може відбутися до кінця літа.

Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. У Вашингтоні наголошують, що для завершення війни потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент" - навіть тоді, коли Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли України.

Сам держсекретар заявив, що обговорив з Лавровим «деякі ідеї» щодо того, якою може бути «дорожня карта» закінчення війни в Україні.

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«США зацікавлені в чіткому плані завершення конфлікту в Україні, пропозиції щодо цього в четвер будуть представлені Трампу», — сказав він.