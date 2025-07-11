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В Росії зробили амбітну заяву про відносини зі Штатами
Рябков обіцяє нові переговори Росії та Сполучених Штатів.
У Росії наголошують, що нібито позитивна тенденцію у відносинах зі Сполученими Штатами Америки триває.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
“Я не погоджуюся з тим, що позитивна тенденція у відносинах між Москвою та Вашингтоном згасає”, - висловився він і додав, що скоріше - навпаки.
Втім, каже російський посадовець, дії нинішньої адміністрації Дональда Трампа є “зигзагоподібними щодо багатьох питань”. Мовляв, Вашингтон не твердо дотримується “раз і назавжди встановленого курсу”.
Рябков також заявив, що новий раунд переговорів між Вашингтоном і Москвою може відбутися до кінця літа.
Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. У Вашингтоні наголошують, що для завершення війни потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент" - навіть тоді, коли Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли України.
Сам держсекретар заявив, що обговорив з Лавровим «деякі ідеї» щодо того, якою може бути «дорожня карта» закінчення війни в Україні.
«США зацікавлені в чіткому плані завершення конфлікту в Україні, пропозиції щодо цього в четвер будуть представлені Трампу», — сказав він.