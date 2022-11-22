"В російській еліті буде розкол": Подоляк про зміну влади в РФ і те, що на неї чекає вже за місяць

Росія програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї "політичної еліти". Вже через місяць-два серед політичного керівництва РФ можуть виникнути напружені конфлікти.

Про це розповів Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері телемарафону.

"В російській владі ситуація достатньо непроста. Там з'явилися нові фаворити, які активно атакують, скажімо так, ідола, пана Путіна, який тривалий час домінував у політичному просторі одноосібно. Ми говоримо і про Пригожина ,і про Патрушева, і про інших осіб, таких як Кирієнко, наприклад, які поступово беруть на себе ініціативу і говорять якісь речі, які є не такими радикальними, як це говорить пан Путін, чи навпаки, більш радикальними", - сказав він.

За словами Подоляка, на Росію очікує політична трансформація.

"В російській еліті однозначно буде розкол. Це – перше. Друге – Російська Федерація обов'язково пройде через внутрішню політичну трансформацію, інакше ніяк. Вона програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти. Третя складова – немає жодного сумніву в тому, що трансформація Російської Федерації не призведе до якихось фатальних наслідків з точки зору, наприклад, не контролю над арсеналами зброї, і це такі страхи, які існують 10-15 років в західних елітах, які кажуть обережно ставитися до того, що буде відбуватися з РФ, тому що вони втратять контроль над свою територією і арсеналом зброї. Ні, так не буде. Буде йти просто процес внутрішнього конфлікту і заміни політичної еліти, і найбільш токсичні персонажі просто зникнуть з впливової частки політичного процесу в Російській Федерації", - розповів він.

Подоляк зазначив, що очікує напружених конфліктів, втрати впливу Путіна, зміни ключових спікерів в "російській еліті" і внутрішнього діалогу в Росії про те, як їй вийти з цієї війни, щоб не втратити остаточно російську державність.

"Ось це ключовий порядок денний, яким буде жити Російська Федерація буквально вже через місяць-два", - сказав він.

Зміна влади в РФ

Через невдачі Росії на українському фронті в кулуарах знову заговорили про те, хто може замінити Володимира Путіна на посаді президента.

В "російських елітах" зріє невдоволення. У ЗМІ просочуються відомості, що у близьких до Кремля колах таємно обговорюють перелік наступників Путіна на випадок його усунення від влади. За повідомленнями NewsWeek, п’ятірка можливих кандидатів має такий вигляд:

експрезидент і колишній прем’єр Росії Дмитро Медведєв ;

; перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;

міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, а також його батько, голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев ;

а також його батько, голова Ради безпеки РФ ; засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

На думку історика і політичного аналітика Валерія Солов'я, Путін і сам збирається передати владу, і цей процес він хоче запустити ще цього року, якщо все буде вдало для нього.

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