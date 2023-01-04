В російській "еліті" починається розкол: експерт розповів, хто хоче скинути Путіна і захопити владу в РФ

В російській "еліті" починається розкол, який призведе до хаосу. Групи, які сьогодні входять до так званої російської еліти захочуть усунути Володимира Путіна від правління і захопити абсолютну владу в РФ.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "Суспільного" в межах телемарафону.

"Розкол тільки починається. Те, що відбувається, це якраз подальший хаос, який буде розвиватися всередині, скажімо так російських еліт, якщо можна їх так назвати. У будь-якому разі елітами тут можна дефініювати зрощення спецслужб, криміналу і олігархату. І ось ці групи такого міксу між собою, вони намагаються вибудувати наступні свої стратегії в умовах, коли путінський режим буде занепадати, або розвалюватися стрімко. Це залежить від розвитку ситуації", - сказав він.

Самусь згадав приватну військову компанію "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, і її власника Євгена Пригожина. Експерт зауважив, що такі ПВК – незаконні в Росії, але в результаті того, як вплив Путіна буде слабшати, їхні керівники намагатимуться захопити владу в РФ.

"Але Пригожин, його група, ми не знаємо насправді, хто всередині цієї групи. Пригожин лише публічна особа, яка демонструє, що вона керує цією армією, яка насправді є поза законом Росії, тому що немає такого поняття в правовому полі Російської Федерації, як приватна військова компанія. Нікому це не дозволено, окрім Пригожину, а тепер почали з'являтися такі приватні армії і в інших олігархічно-кримінальних групах, назвімо їх так. І це все веде до того, що, дійсно, по мірі того, як Путін буде слабшати, а він слабшає, всі бачать його провали, спроби посміхатися і демонструвати, що все добре, все йде за планом, але ж всі бачать, що вже давно відбулась катастрофа і все йде до повного розвалу, і тому Путін буде занепадати, а ось ці групи будуть намагатися захопити все більше влади і ми побачимо, хто з них досягти успіху. Можливо, це буде одна група, можливо кілька, а можливо вони будуть зносити Путіна разом і вже потім боротися за абсолютну владу", - резюмував експер.

Занепокоєння в російській "еліті"

Російські "еліти" дедалі більш занепокоєні через те, що гравці, яких вони колись вважали забутими, як-от Євген Пригожин, відомий своєю компанією найманців "Вагнера" та вербуванням ув’язнених для війни в Україні, підштовхують Путіна ще більше посилити його військові зусилля проти України.

Своєю чергою власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин пересварився ледь не з усіма "елітами" РФ.

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов висловив думку, що кремлівські "еліти" розуміють, що поразка у війні неминуча. Тому вони панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії. Один із варіантів – так звана "операція наступник".

Читайте також: