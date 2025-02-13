В СБУ пояснили причини запровадження санкцій проти Порошенка і ще 4 осіб

У спецслужбі зауважили, що більшість із підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень.

В СБУ пояснили, чому на розгляд РНБО були винесені пропозиції про застосування санкцій щодо п'яти фізичних осіб – Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

Про це йдеться у заяві Служби безпеки України в Мережі.

У спецслужбі повідомили, що пропозиції щодо санкцій були зроблені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також з огляду на створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку згаданих осіб.

"Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займаються Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи", – в казано в заяві СБУ.

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Там уточнили, що зокрема Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими кримінальними статтями.

Так, за даними слідства, під час свого президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік на Донбасі.

Щодо Коломойського, то він має підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій щодо низки осіб, серед яких Коломойський, Порошенко, Медведчук, Боголюбов та Жеваго.