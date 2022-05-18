Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Сенаті США попередньо затвердили Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Дата публікації
Перегляди
473
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Сенаті США попередньо затвердили Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Фото: U.S. Embassy in Slovakia

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 18 травня затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Відповідне рішення ще повинен ухвалити повний склад Сенату.

Зауважимо, що США не мають посла в Україні вже три роки.

Про затвердження Брінк повідомляється в офіційному аккаунті комітету в Мережі.

"Комітет Сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. З нетерпінням чекаємо на її швидке затвердження повним складом Сенату найближчими днями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом в Україні.

Зауважимо, що Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович. Вона залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Дональда Трампа через звинувачення в нелояльності.  

Сенат США вдруге розглядатиме виділення 40 мільярдів доларів для України

Сенат США вдруге розглядатиме виділення 40 мільярдів доларів для України

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація