В Сенаті США попередньо затвердили Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

В Сенаті США попередньо затвердили Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 18 травня затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Відповідне рішення ще повинен ухвалити повний склад Сенату.

Зауважимо, що США не мають посла в Україні вже три роки.

Про затвердження Брінк повідомляється в офіційному аккаунті комітету в Мережі.

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"Комітет Сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. З нетерпінням чекаємо на її швидке затвердження повним складом Сенату найближчими днями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом в Україні.

Зауважимо, що Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович. Вона залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Дональда Трампа через звинувачення в нелояльності.

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