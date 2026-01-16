В сенаті США зробили заяву про окуповані території України в майбутній мирній угоді

Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що частина російських військ може залишитися на окупованих територіях України ще певний час.

Про це сенатор написав в соцмережі X.

Він заявив, що цінує роботу Дональда Трампа та його команди за спроби досягти «чесного та справедливого» припинення кровопролиття, однак наголосив: будь-які домовленості щодо безпеки, які є частиною припинення війни в Україні, мають бути винесені на розгляд Конгресу США.

«Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу укласти угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не змогли зробити Обама і Байден. Крім того, що стосується обміну територіями, я реалістично оцінюю, що не всі російські солдати будуть виведені з України найближчим часом», — зазначив Грем.

Водночас сенатор застеріг: припинення війни не має відбуватися ціною «винагороди за агресію».

Нагадаємо, вчора нову заяву про мир в Україні зробили й в Туреччині. В МЗС країни зазначили, що майбутнє припинення війни в Україні не може обмежитися лише двосторонньою угодою між Києвом і Москвою, адже воно фактично означатиме перегляд відносин і встановлення миру між усією Європою та Російською Федерацією.