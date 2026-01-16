- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2263
- Час на прочитання
- 1 хв
В сенаті США зробили заяву про окуповані території України в майбутній мирній угоді
У сенаті США заявили, що припинення війни не має відбуватися ціною винагороди за агресію.
Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що частина російських військ може залишитися на окупованих територіях України ще певний час.
Про це сенатор написав в соцмережі X.
Він заявив, що цінує роботу Дональда Трампа та його команди за спроби досягти «чесного та справедливого» припинення кровопролиття, однак наголосив: будь-які домовленості щодо безпеки, які є частиною припинення війни в Україні, мають бути винесені на розгляд Конгресу США.
«Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу укласти угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не змогли зробити Обама і Байден. Крім того, що стосується обміну територіями, я реалістично оцінюю, що не всі російські солдати будуть виведені з України найближчим часом», — зазначив Грем.
Водночас сенатор застеріг: припинення війни не має відбуватися ціною «винагороди за агресію».
Нагадаємо, вчора нову заяву про мир в Україні зробили й в Туреччині. В МЗС країни зазначили, що майбутнє припинення війни в Україні не може обмежитися лише двосторонньою угодою між Києвом і Москвою, адже воно фактично означатиме перегляд відносин і встановлення миру між усією Європою та Російською Федерацією.